Меру пресечения Грымчаку, вероятно, будет избирать Деснянский суд Чернигова — адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По предварительной информации, меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку будет избирать Деснянский райсуд города Чернигов. Об этом сообщила журналистам адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.
"Получив ходатайство (ходатайство об избрании меры пресечения - ред.), мы увидим, по крайней мере, что это будет в Киеве рассматриваться или действительно в Чернигове. Предварительно - это будет все же Деснянский суд города Чернигова", - сказала адвокат.
На вопрос о том, почему именно в Чернигове, она отметила, что прокуратурой была изменена подследственность для того, чтобы "получать решения черниговского суда на обыски и прочее, и передали дело на рассмотрение СБУ Черниговской области, которое находится непосредственно в Деснянском районе Чернигова".
"По требованиям УПК, ходатайство рассматривает следователь по месту нахождения следственного органа", - добавила она.
Как сообщал УНН, ранее адвокат сообщила, что, скорее всего, меру пресечения Грымчаку будут избирать в Чернигове.
Напомним, 14 августа, по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.
Грымчаку 15 августа сообщено о подозрении.