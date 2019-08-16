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Захист проситиме для Гримчака особисте зобов'язання

Захист проситиме для Гримчака особисте зобов'язання

Київ • УНН

 • 19987 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сторона захисту проситиме про особисте зобов’язання як запобіжний захід для заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнко Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.

"Ми наполягатимемо на тому, щоб обрали найменший запобіжний захід – це особисте зобов’язання, у крайньому випадку, хоча, наскільки я знаю з матеріалів і зі ЗМІ, затримання Гримчака було безпідставним", - сказала адвокат.

Вона пояснила, що в статті 208 КПК України зазначено підстави, коли особу можна затримати без ухвали слідчого судді.

"У цій статті зазначено, зокрема, що, якщо людину затримано на місці скоєння злочину, або якщо на особу заявляють безпосередньо потерпілі, там обмежені випадки. У випадку Гримчака, як всі бачили, його затримали при купівлі кавуна в магазині "Фуршет", - сказала Матяш.

На питання про те, чи будуть клопотати щодо взяття Гримчака на поруки, вона відповіла, що охочі є, але "це питання суду".

"Якщо це буде в Чернігові, це не так просто зробити, бо люди мають свої плани, особливо сьогодні, в робочий день, вони, можливо, фізично не зможуть бути присутніми. А для того, щоб клопотати про взяття на поруки, необхідна особиста присутність", - додала юрист.

Як повідомляв УНН, зі слів адвоката, запобіжний захід Гримчаку, ймовірно, обиратиме Деснянський суд Чернігова.

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