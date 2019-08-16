Защита будет просить для Грымчака личное обязательство

"Мы будем настаивать на том, чтобы избрали самую меньшую меру пресечения - это личное обязательство, в крайнем случае, хотя, насколько я знаю из материалов и со СМИ, задержание Грымчака было безосновательным", - сказала адвокат.

Она пояснила, что в статье 208 УПК Украины указаны основания, когда лицо можно задержать без постановления следственного судьи.

"В этой статье указано, в частности, что, если человека задержали на месте совершения преступления, или если на лицо заявляют непосредственно потерпевшие, там ограничены случаи. В случае Грымчака, как все видели, был задержан при покупке арбуза в магазине" Фуршет ", - сказала Матяш.

На вопрос о том, будут ли ходатайствовать о взятии Грымчака на поруки, она ответила, что желающие есть, но "это вопрос суда".

"Если это будет в Чернигове, это не так просто сделать, потому что люди имеют свои планы, особенно сегодня, в рабочий день, они, возможно, физически не смогут присутствовать. А для того, чтобы ходатайствовать о взятии на поруки, необходимо личное присутствие", - добавила юрист.

Как сообщал УНН, по словам адвоката, меру пресечения Грымчаку, вероятно, будет избирать Деснянский суд Чернигова.