Суд може не встигнути обрати Гримчаку запобіжний захід сьогодні - адвокат

"Я не впевнена, що якщо дуже довго буде вручатись клопотання, що сьогодні ми встигнемо обрати запобіжний захід. Якщо це буде, то це буде ближче до вечора, особливо якщо це буде в Чернігові, бо за процедурою потрібно не тільки вручити підозрюваному, але і відвезти і подати до суду клопотання, з розпискою про те, що вручене воно підозрюваному. Після того суд розподіляє між суддями. Ми навіть знаємо, хто з суддів буде розглядати справу, бо, здається, вона там одна така знаменита, вона всі справи ГПУ з цього слідчого управління розглядає… Саме в цьому Деснянському суді вона саме виносила по ОАСК всі ухвали, по Гримчаку всі ухвали, все, що слідче управління подає, вона виносить всі ухвали. Там одна суддя така", - сказала адвокат.

Вона додала, що суддя призначить до розгляду справу тільки тоді, коли отримає всі матеріали від слідчого.

"Вони тут знаходяться… я не думаю, що раніше ніж 5-6 вечора у нас сьогодні щось вийде. Розглядати суд може і завтра", - додала юрист.

Як повідомляв УНН, 14 серпня за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося у межах розслідування провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.

Гримчаку вже було повідомлено про підозру.