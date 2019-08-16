Суд может не успеть избрать Грымчаку меру пресечения сегодня - адвокат

"Я не уверена, что если очень долго будет вручаться ходатайство, сегодня мы успеем избрать меру пресечения. Если это произойдет, то это будет ближе к вечеру, особенно если это будет в Чернигове, потому что по процедуре нужно не только вручить подозреваемому, но и отвезти и подать в суд ходатайство, с распиской о том, что вручено оно подозреваемому. После того, суд распределяет между судьями. Мы даже знаем, кто из судей будет рассматривать дело, потому что, кажется, она там одна такая знаменитая, она все дела ГПУ с этого следственного управления рассматривает... Именно в этом Деснянском суде она именно выносила по ОАСК все постановления, по Грымчаку все решения, все, что следственное управление подает, она выносит все решения. Там одна судья такая", - сказала адвокат.

Она добавила, что судья назначит к рассмотрению дело только тогда, когда получит все материалы от следователя.

"Они здесь находятся... я не думаю, что раньше 5-6 вечера у нас сегодня что-то получится. Рассматривать суд может и завтра", - добавила юрист.

Как сообщал УНН, 14 августа по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

Грымчаку уже сообщено о подозрении.