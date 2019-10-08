Суд залишив Гримчака під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою ще на місяць. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.
“Суд залишив Гримчака під вартою на місяць, до 14 листопада”, — сказала Матяш.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Як повідомляв УНН, 16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилки у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилок.
Після цього захист подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання Гримчаку запобіжного заходу.