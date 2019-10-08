Суд оставил Грымчака под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Печерский районный суд Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей еще на месяц. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.
“Суд оставил Грымчака под стражей намесяц, до 14 ноября”, — сказала Матяш.
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).
Как сообщал УНН, 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.
После этого защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.