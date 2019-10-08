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Суд оставил Грымчака под стражей

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Печерский районный суд Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей еще на месяц. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

Суд оставил Грымчака под стражей

“Суд оставил Грымчака под стражей намесяц, до 14 ноября”, — сказала Матяш.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Как сообщал УНН, 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.

После этого защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.

Украинские Национальные Новости

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