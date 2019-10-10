Суд залишив фігуранта справи Гримчака під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив під вартою затриманого разом з ексзаступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігоря Овдієнка, якого підозрюють у шахрайстві. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Тетяна Матяш.
"Суд залишив Овдієнка під вартою на місяць та зменшив суму застави на близько 700 грн", - сказала Матяш.
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За її словами, Гримчаку зменшили суму застави на 700 грн. Раніше суд призначив йому тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн. 8 жовтня суд залишив Гримчака під вартою ще на місяць.
Ігорю Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство). У НАБУ повідомляли, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
За даними слідства, зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.