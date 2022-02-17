Дело о взятке: "слугу" Кузьминых принудительно доставят в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил принудительный привод на заседание нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, для избрания ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
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"Осуществить привод подозреваемого Кузьминых на судебное заседание, назначенное на 10:00 24 февраля для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения",- сказал судья.
Детали
Кузьминых уже в четвертый раз не пришел на заседание. По словам адвоката Ларисы Криворучко, Кузьминых не явился на сегодняшнее заседание из-за того, что находится на больничном в учреждении здравоохранении.
Дополнение
Прокуратура настаивает на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.
Контекст
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.
“Слуга” проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Позже нардепа задержали и сообщили ему о подозрении.
К слову
Кузьминых задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.