Справа про хабар: "слугу" Кузьміних примусово доправлять до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд задовольнив примусовий привід на засідання нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабаря, для обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Здійснити привід підозрюваного Кузьміних на судове засідання, призначене на 10:00 24 лютого для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу", - сказав суддя.
Деталі
Кузьміних вже вчетверте не прийшов на засідання. За словами, адвоката Лариси Криворучко Кузьміних не з'явився на сьогоднішнє засідання через те, що перебуває на лікарняному в закладі охороні здоров'я.
Доповнення
Прокуратура наполягає на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Контекст
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн.
"Слуга" проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Згодом нардепа затримали та повідомили йому про підозру.
До слова
Кузьміних задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.