Суд взял под стражу "киевского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу "киевского террориста" - гражданина Узбекистана, которого подозревают в угрозе взорвать столичный бизнес-центр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, "киевском террористу" сообщено о подозрении.
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, в МВД прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.
Как сообщал УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.
Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, детонирует взрывчатка в его рюкзаке.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.