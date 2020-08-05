Суд взяв під варту “київського терориста”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва взяв під варту “київського терориста” — громадянина Узбекистану, якого підозрюють у погрозі підірвати столичний бізнес-центр. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, “київському терористу” повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.
Нагадаємо, у МВС прокоментували зв’язок “київського” та “луцького” терористів.
Як повідомляв УНН, у столичному бізнес-центрі “Леонардо” чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.
Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.