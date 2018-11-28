Суд взял под стражу инициатора стрельбы в столичном баре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Объявлено подозрение злоумышленнику, который устроил стрельбу в баре на Оболони. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 28-летнему уроженцу Запорожской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, а именно в хулиганских действиях, которые сопровождались особой дерзостью, совершенном с применением огнестрельного оружия”, - говорится в сообщении.
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Так, вечером 14 ноября 2018 года молодой человек зашел в помещение бара, который находится на территории Оболонского района, и выстрелил продавцу в голову, после чего совершил еще два выстрела в его сторону, попав в туловище.
Пострадавший упал на пол, однако несмотря на ранение, смог схватить деревянную биту и нанести несколько ударов нападающему. Последний в этот момент продолжал хаотичную стрельбу. После этого нападавший с места совершения преступления скрылся.
Вследствие совершенных хулиганских действий продавец заведения получил тяжелую травму головы с кровоизлиянием мозга.
Неделю злоумышленник скрывался от органов предварительного расследования, однако был задержан правоохранителями.
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Сегодня мужу объявлено подозрение в совершении преступления и Оболонским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога.
Мотивы его поступка устанавливаются.
Напомним, другая резонансная стрельба на Оболонской набережной произошла в июне 2018 года. Тогда во время конфликта с посетителями владелец ресторана застрелил одного человека и ранил другого.
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20 ноября обвинительный акт в отношении 60-летнего директора ресторана, который открыл стрельбу по посетителям собственного развлекательного заведения, были направлены в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.