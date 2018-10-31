Повалили на підлогу і били по голові: адвокат розповів про конфлікт Щура з двома перехожими

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Український бізнесмен, віце-президент Федерації боксу України Микола Щур зазнав тілесних ушкоджень і змушений був захищати себе він нападників. Так про інцидент, який днями трапився біля одного зі столичних ресторанів, розповів захисник потерпілого Євгеній Крамаренко, передає УНН.

За його словами, декілька днів тому Микола Щур припаркував своє авто на вул.Велика Васильківська біля одного зі столичних кафе. Автомобіль став на місце, на якому за кілька хвилин до цього були припарковані інші автівки. Та це все одно не сподобалося двом молодикам, що стояли обабіч, і вони розпочали словесну перепалку із Щуром.

“Все це переросло у нецензурно лексику, і зав’язалася бійка. Два чоловіки повалили Миколу на асфальт та почали бити, наносити удари по голові, по тілу. Згодом йому вдалося вирватися від нападників. Знаючи про те, що у нього є дозволена зброя, він взяв у автомобілі пістолет із гумовими кулями та здійснив один постріл у землю, щоб відлякати молодиків та захистити себе. Після цього він сів у машину та поїхав до клініки „Борис“ щоб накласти шви на розбиту голову. Мій підзахисний нікуди не тікав, як це зараз подають у поліції. Він був змушений якнайшвидше звернутися до лікаря”, — розповів адвокат Щура.

Захисник зазначив, що відео інциденту було продемонстровано слідчому судді, який обрав для Щура запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

“На відео все добре видно, і ця правда стала приводом для судді винести обґрунтоване рішення про запобіжний захід. Воно нас влаштовує і оскаржувати його ми наміру не маємо. Єдине - будемо просити дозволу перебувати моєму підзахисному на стаціонарному лікуванні”, — уточнив Крамаренко.

Загалом, як розповів юрист, Щуру правоохоронці сьогодні інкримінують ч.4 ст.296 ККУ — це хуліганські дії із використанням зброї і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

“Ми із такою кваліфікацією не згодні, адже мій підзахисний захищав себе, а не нападав. І ця стаття-  „притягнення за вуха“.

Позиція прокуратури у цій справі з самого початку була нам не зрозуміла, оскільки на перше судове засідання прокурор прийшов не підготовлений. З цієї причини суддя був змушений переносити засідання, аби дочекатися від прокурора хоч якихось документів по суті справи”, — додав захисник.

Нагадаємо, вчора Нацполіція розповсюдила повідомлення про затримання Миколи Щура. Стверджувалося, що під час конфлікту у ніч з 26 на 27 жовтня він побив двох киян та стріляв в одного з них.

Згодом Щуру повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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