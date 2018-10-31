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Повалили на пол и били по голове: адвокат рассказал о конфликте Щура с двумя прохожими

Повалили на пол и били по голове: адвокат рассказал о конфликте Щура с двумя прохожими

Киев  •  УНН

 • 15908 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинский бизнесмен, вице-президент Федерации бокса Украины Николай Щур получил телесные повреждения и вынужден был защищать себя он нападающих. Так об инциденте, который на днях случился возле одного из столичных ресторанов, рассказал защитник потерпевшего Евгений Крамаренко, передает УНН.

По его словам, несколько дней назад Николай Щур припарковал свой автомобиль на ул.Большая Васильковская возле одного из столичных кафе. Автомобиль стал на место, на котором за несколько минут до этого были припаркованы другие машины. Но это все равно не понравилось двум молодым людям, стоявшим рядом, и они начали словесную перепалку с Щуром.

"Все это переросло в нецензурную лексику, и завязалась драка. Два человека повалили Николая на асфальт и начали бить, наносить удары по голове, по телу. Впоследствии ему удалось вырваться от нападавших. Зная о том, что у него есть разрешеное оружие, он взял в автомобиле пистолет с резиновыми пулями и сделал один выстрел в землю, чтобы отпугнуть молодых людей и защитить себя. После этого он сел в машину и поехал в клинику "Борис" чтобы наложить швы на разбитую голову. Мой подзащитный никуда не убегал, как это сейчас подают в полиции. Он был вынужден как можно быстрее обратиться к врачу", - рассказал адвокат Щура.

Защитник отметил, что видео инцидента было продемонстрировано следственному судье, который избрал для Щура меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"На видео все хорошо видно, и эта правда стала поводом для судьи вынести обоснованное решение о мере пресечения. Оно нас устраивает и обжаловать его мы не собираемся. Единственное - будем просить разрешения находиться моему подзащитному на стационарном лечении", - уточнил Крамаренко.

В общем, как рассказал юрист, Щуру правоохранители сегодня инкриминируют ч.4 ст.296 УК - это хулиганские действия с использованием оружия и нанесение тяжких телесных повреждений.

"Мы с такой квалификацией не согласны, ведь мой подзащитный защищал себя, а не нападал. И эта статья - "притягивание за уши".

Позиция прокуратуры в этом деле с самого начала была нам не понятна, поскольку на первое судебное заседание прокурор пришел не подготовлен. По этой причине судья был вынужден переносить заседание, чтобы дождаться от прокурора хоть каких-то документов по сути дела", - добавил защитник.

Напомним, вчера Нацполиция распространила сообщение о задержании Николая Щура. Утверждалось, что во время конфликта в ночь с 26 на 27 октября он избил двух киевлян и стрелял в одного из них.

Впоследствии Щуру сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий, и суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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