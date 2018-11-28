Суд взяв під варту ініціатора стрілянини у столичному барі

“Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 28-річному уродженцю Запорізької області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, а саме у хуліганських діях, які супроводжувались особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї”, — йдеться у повідомленні.

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Так, ввечері 14 листопада 2018 року молодик зайшов до приміщення бару, який знаходиться на території Оболонського району, та вистрілив продавцю у голову, після чого здійснив ще два постріли в його бік, поціливши у тулуб.

Потерпілий впав на підлогу, однак не зважаючи на поранення, зміг схопити дерев’яну биту та нанести кілька ударів нападнику. Останній у цей момент продовжував хаотичну стрілянину. Після цього нападник з місця вчинення злочину зник.

Внаслідок вчинених хуліганських дій продавець закладу отримав важку травму голови з крововиливом мозку.

Тиждень зловмисник переховувався від органів досудового розслідування, однак його було затримано правоохоронцями.

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На сьогодні чоловіку оголошено підозру у вчиненні злочину та Оболонським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави.

Мотиви його вчинку встановлюються.

Нагадаємо, інша резонансна стрілянина на Оболонській набережній сталась у червні 2018 року. Тоді під час конфлікту із відвідувачами власник ресторану застрелив одну особу і наніс поранення іншій.

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20 листопада обвинувальний акт стосовно 60-річного директора ресторану, який відкрив стрілянину по відвідувачам власного розважального закладу, було направлено до Оболонського районного суду для розгляду по суті.