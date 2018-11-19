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У Києві через зухвалу стрілянину постраждали троє осіб

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ініціатора стрілянини, який поранив трьох осіб у Деснянському районі м.Києва, оголошено в розшук. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН

“Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Зусилля поліції спрямовані на затримання зловмисника. Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи”, — йдеться у повідомленні.

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Подія сталася вночі у понеділок, 18 листопада, на вулиці Сабурова у Деснянському районі столиці. Біля торгового центру під час вживання алкоголю між двома компаніями чоловіків сталася бійка. У результаті один із них дістав зброю і почав стріляти у бік опонентів.

На місці події правоохоронці виявили трьох місцевих мешканців, 1987, 1992 та 1997 років народження. Із вогнепальними пораненнями їх госпіталізували.

Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї, попередньо — травматичної дії. Один із потерпілих після отримання першої допомоги залишив медичний заклад, ще двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.

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Нагадаємо, 27 жовтня у столиці біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва стався інцидент зі стріляниною. Поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь. Ним виявився 36-річний уродженець м.Донецьк, бізнесмен Микола Щур, чоловік відомої української моделі Сніжани Онопко.

Зазначимо, що останнім часом у Києві часто затримують людей зі зброєю. Так, на столичній Дарниці чоловік гуляв зі снайперською гвинтівкою. Також на одній зі станцій київського метрополітену у ймовірного торгівця зброєю вилучили гранати.

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