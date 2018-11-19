В Киеве из-за дерзкой стрельбы пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Инициатор стрельбы, который ранил трех человек в Деснянском районе г. Киева, объявлен в розыск. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Усилия полиции направлены на задержание злоумышленника. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия”, - говорится в сообщении.
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Происшествие произошло ночью в понедельник, 18 ноября, на улице Сабурова в Деснянском районе столицы. У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов.
На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 по 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы.
Работники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно — травматического действия. Один из пострадавших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.
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Напомним, 27 октября в столице возле развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева произошел инцидент со стрельбой. Полиция задержала мужчину, который открыл огонь. Им оказался 36-летний уроженец г.Донецка, бизнесмен Николай Щур, муж известной украинской модели Снежаны Онопко.
Отметим, что в последнее время в Киеве часто задерживают людей с оружием. Так, на столичной Дарнице мужчина гулял со снайперской винтовкой. Также на одной из станций киевского метрополитена у вероятного торговца оружием изъяли гранаты.