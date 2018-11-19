В Киеве из-за дерзкой стрельбы пострадали три человека

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106114 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112476 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149762 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144425 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136443 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128231 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171113 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118088 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 27263 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 67484 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 30295 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 28023 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104434 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135500 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 171113 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180394 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191269 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 149756 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103726 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108095 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110482 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109904 просмотра
Актуальное
В Киеве из-за дерзкой стрельбы пострадали три человека

В Киеве из-за дерзкой стрельбы пострадали три человека

Киев  •  УНН

 • 10678 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Инициатор стрельбы, который ранил трех человек в Деснянском районе г. Киева, объявлен в розыск. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Усилия полиции направлены на задержание злоумышленника. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве задержали подозреваемых в стрельбе из РПГ и поджоге автомобилей

Происшествие произошло ночью в понедельник, 18 ноября, на улице Сабурова в Деснянском районе столицы. У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов.

На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 по 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы.

Работники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно — травматического действия. Один из пострадавших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мелитополе уличная драка перешла в стрельбу: погиб студент

Напомним, 27 октября в столице возле развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева произошел инцидент со стрельбой. Полиция задержала мужчину, который открыл огонь. Им оказался 36-летний уроженец г.Донецка, бизнесмен Николай Щур, муж известной украинской модели Снежаны Онопко.

Отметим, что в последнее время в Киеве часто задерживают людей с оружием. Так, на столичной Дарнице мужчина гулял со снайперской винтовкой. Также на одной из станций киевского метрополитена у вероятного торговца оружием изъяли гранаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы