У Києві затримали підозрюваних в стрілянині з РПГ та підпалі автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві затримали членів небезпечної банди, яких підозрюють у вчиненні щонайменше 8 резонансних злочинів у столиці, у тому числі з використанням реактивної протитанкової зброї. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.
Повідомляється, що до банди входило восьмеро осіб віком від 21 до 46 років, які мали навички поводження зі зброєю або досвід військової служби. За результатами проведення слідчих дій вісім учасників злочинного угрупування, у тому числі її організатора, затримано.
Так, згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018 року члени банди вчинили у Києві низку озброєних нападів на підприємства та установи з метою перешкоджання їхній законній господарській діяльності.
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На рахунку банди серія нападів на приміщення ПрАТ "ХК "Київміськбуд", які сталися у столиці у квітні поточного року. Тоді злочинці підпалили та обстріляли з протитанкової зброї (РПГ) будівлю підприємства.
Крім того, члени злочинного угруповання упродовж червня-жовтня на замовлення здійснили масштабні підпали торговельних павільйонів на вул. Декабристів та Срібнокільській, підпал 6 автомобілів на проспекті П. Григоренка та елітного автомобіля на бульварі Лесі Українки. Також, учасникам банди інкриміновано участь у рейдерському захопленні приватного підприємства, також вчиненого на замовлення фізичної особи.
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Слідчі також зібрали докази причетності організатора та членів банди до незаконного переміщення із зони проведення Операції об’єднаних сил на Сході реактивних протитанкових гранатометів РПГ з метою їх збуту.
Повідомляється, що в межах розслідування задокументовано факт збуту членами банди 10 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26.
В ході обшуків у членів банди вилучено автоматичну вогнепальну зброю, 5 пістолетів, глушники до вогнепальної зброї, приціли, велику кількість набоїв, засоби зв’язку, банківські картки, наркотичні речовини та інші речові докази.
На сьогодні усім фігурантам оголошено про підозру, у тому числі у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 КК України (бандитизм), та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, раніше у Києві затримали учасників етнічної злочинної групи, які тримали у рабстві 94 людей та використовували їх підневільну працю на "плантаціях" в Одеській області.