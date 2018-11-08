СБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині

ukru
Ексклюзив
12:16 • 36681 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 90968 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 88831 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 80484 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 102911 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 113644 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 71043 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81482 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 151167 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224855 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.7 м/с
55 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 142992 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 120734 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 107854 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 101505 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 71242 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 90990 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 113650 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 151171 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 498898 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 578860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 45756 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 52016 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189019 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184313 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183509 перегляди
Актуальне
СБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині

СБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині

Київ • УНН

 • 12464 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. СБУ та Нацполіція, які були залучені до Операції об’єднаних сил, блокували канал постачання та вилучили 5 тонн озброєння на Луганщині, яке хотіли продати у центральних регіонах України. Повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

“Співробітники спецслужби встановили, що група осіб облаштувала схрон зі зброєю на колишньому місці дислокації одного з військових підрозділів неподалік Сєвєродонецька. За інформацією СБУ зловмисники планували нелегально переправити засоби ураження до центральних регіонів України із метою подальшого продажу”, — повідомляється прес-службою СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець хотів поштою відправити за кордон запчастини до авіадвигунів

У ході обшуків співробітники СБУ виявили кілька схованок із готовими до збуту військовим озброєнням.

“Загалом правоохоронці вилучили триста сорок гранатометних пострілів, майже двісті п’ятдесят гранат різних модифікацій, сто п’ятдесят підривачів, сто сорок порохових зарядів для пострілів, гранатомети РПГ-26 та РПГ-22, вогнемети, реактивні двигуни, вибухівку, сигнальні міни, десятки тисяч одиниць боєприпасів для вогнепальної зброї. Загальна вага вилученого озброєння сягає 5 тонн”, — пояснюють на сторінці спецслужби.

“Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб причетних до протиправної діяльності”, — резюмується в повідомленні СБУ.

Як раніше повідомляло УНН, поблизу зони ООС виявили великий схрон зі зброєю.

Нагадаємо, у учасників злочинної групи, яка скоїла замах на керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, правоохоронці виявили схрон боєприпасів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08