СБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині

КИЇВ. 8 листопада. УНН. СБУ та Нацполіція, які були залучені до Операції об’єднаних сил, блокували канал постачання та вилучили 5 тонн озброєння на Луганщині, яке хотіли продати у центральних регіонах України. Повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.