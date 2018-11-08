СБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. СБУ та Нацполіція, які були залучені до Операції об’єднаних сил, блокували канал постачання та вилучили 5 тонн озброєння на Луганщині, яке хотіли продати у центральних регіонах України. Повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
“Співробітники спецслужби встановили, що група осіб облаштувала схрон зі зброєю на колишньому місці дислокації одного з військових підрозділів неподалік Сєвєродонецька. За інформацією СБУ зловмисники планували нелегально переправити засоби ураження до центральних регіонів України із метою подальшого продажу”, — повідомляється прес-службою СБУ.
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У ході обшуків співробітники СБУ виявили кілька схованок із готовими до збуту військовим озброєнням.
“Загалом правоохоронці вилучили триста сорок гранатометних пострілів, майже двісті п’ятдесят гранат різних модифікацій, сто п’ятдесят підривачів, сто сорок порохових зарядів для пострілів, гранатомети РПГ-26 та РПГ-22, вогнемети, реактивні двигуни, вибухівку, сигнальні міни, десятки тисяч одиниць боєприпасів для вогнепальної зброї. Загальна вага вилученого озброєння сягає 5 тонн”, — пояснюють на сторінці спецслужби.
“Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб причетних до протиправної діяльності”, — резюмується в повідомленні СБУ.
Як раніше повідомляло УНН, поблизу зони ООС виявили великий схрон зі зброєю.
Нагадаємо, у учасників злочинної групи, яка скоїла замах на керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, правоохоронці виявили схрон боєприпасів.