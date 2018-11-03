Поліція розповіла, яку зброю вилучила у причетних до замаху на керівника С14

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У учасників злочинної групи, яка скоїла замах на керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, правоохоронці виявили схрон боєприпасів. Про це під час брифінгу в Києві у суботу повідомив начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов, передає кореспондент УНН.