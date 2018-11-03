Поліція розповіла, яку зброю вилучила у причетних до замаху на керівника С14

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У учасників злочинної групи, яка скоїла замах на керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, правоохоронці виявили схрон боєприпасів. Про це під час брифінгу в Києві у суботу повідомив начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов, передає кореспондент УНН.

“На сьогодні ми затримали всіх учасників злочинної групи. Наразі при затриманні нами було вилучено у організатора два пістолети, один з яких — для відстрілу гумовими кулями, гранати, обріз з мисливської зброї, три залізні труби, пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень”, — заявив Ценов.

За його словами, під час обшуку правоохоронці виявили схрон боєприпасів з великою кількістю гранат, патронів та ручний кулемет.

“Крім того, при проведенні учасників цієї групи обшуків за місцем мешкання майже у кожного нами виявлялись боєприпаси, наркотичні речовини та інші предмети і знаряддя злочину”, — сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.

Як повідомляв УНН, правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура — виконавців та замовника.

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