Поліція затримала п'ятьох причетних до замаху на керівника С14
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура – виконавців та замовника. Про це під час брифінгу в Києві у суботу повідомив начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов, передає кореспондент УНН.
“Ми встановили чотирьох осіб, причетних до вчинення данного злочину. Це мешканець Києва — організатор, який пройшов службу в АТО, зараз демобілізований. Два мешканця Чернігівської і один ще мешканець Києва. На сьогодні ми затримали всіх учасників злочинної групи”, — сказав Ценов.
За його словами, наразі відбувається судове засідання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу. Правоохоронці клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Відкрите кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”.
“Ми встановили і замовника вбивства”, — сказав він, додавши, що замовник також затриманий.
“Затриманих на сьогодні п’ять осіб. Посібники, які підшукували знаряддя злочину — боєприпаси, затриманий замовник і затримані виконавці даного злочину”, — додав правоохоронець.
Наразі встановлюються інші співучасники.
Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.
Раніше повідомлялось про затримання трьох підозрюваних у нападі на лідера С14.