Поліція затримала п'ятьох причетних до замаху на керівника С14

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура – виконавців та замовника. Про це під час брифінгу в Києві у суботу повідомив начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов, передає кореспондент УНН.