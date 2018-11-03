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Поліція затримала п'ятьох причетних до замаху на керівника С14

Поліція затримала п'ятьох причетних до замаху на керівника С14

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура – виконавців та замовника. Про це під час брифінгу в Києві у суботу повідомив начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов, передає кореспондент УНН.

“Ми встановили чотирьох осіб, причетних до вчинення данного злочину. Це мешканець Києва — організатор, який пройшов службу в АТО, зараз демобілізований. Два мешканця Чернігівської і один ще мешканець Києва. На сьогодні ми затримали всіх учасників злочинної групи”, — сказав Ценов.

За його словами, наразі відбувається судове засідання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу. Правоохоронці клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Відкрите кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”.

“Ми встановили і замовника вбивства”, — сказав він, додавши, що замовник також затриманий.

“Затриманих на сьогодні п’ять осіб. Посібники, які підшукували знаряддя злочину — боєприпаси, затриманий замовник і затримані виконавці даного злочину”, — додав правоохоронець.

Наразі встановлюються інші співучасники.

Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.

Раніше повідомлялось про затримання трьох підозрюваних у нападі на лідера С14.

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