Полиция задержала пятерых причастных к покушению на руководителя С14
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура - исполнителей и заказчика. Об этом во время брифинга в Киеве в субботу сообщил начальник ГУ Киевской области Дмитрий Ценов, передает корреспондент УНН.
"Мы установили четырех человек, причастных к совершению данного преступления. Это житель Киева - организатор, который прошел службу в АТО, сейчас демобилизован. Два жителя Черниговской и один еще житель Киева. На сегодняшний день мы задержали всех участников преступной группы", - сказал Ценов.
По его словам, сейчас происходит судебное заседание по избранию преступникам меры пресечения. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста. Открытое уголовное производство по статье "покушение на убийство".
"Мы установили и заказчика убийства", - сказал он, добавив, что заказчик также задержан.
"Задержанных на сегодня пять человек. Соучастники, которые подыскивали орудие преступления - боеприпасы, задержан заказчик и задержаны исполнители данного преступления", - добавил правоохранитель.
Устанавливаются другие соучастники.
Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.
Ранее сообщалось о задержании трех подозреваемых в нападении на лидера С14.