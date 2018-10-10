У квартиру координатора С14 кинули вибуховий пристрій, є поранений

Як повідомляється, від вибуху постраждав батько активіста, який “отримав поранення ніг і втратив багато крові”.

“Близько години тому в квартиру мого помічника на громадських засадах Сергія Мазура по організації Січ було кинуто вибуховий пристрій. Постраждав батько Сергія. У лікарні, втратив чимало крові, поранені ноги. Винесло скло вікна. Попередньо, граната або вибуховий пакет”, — написав депутат.

Луценко зазначив, що можливою версією події може бути громадська активність Мазура.

“Зокрема, за його сприяння справі Крисіна був наданий величезний резонанс. Крисін — один із керівників тітушок під час Майдану, причетний до загибелі журналіста Веремія 18 лютого. Вчора якраз спільними нашими зусиллями Крисін поїхав відбувати покарання в колонію”, — написав Луценко.

Сергій Мазур у Facebook повідомив, що гранату кинули саме у його кімнату.

“Була дуже велика вибухова хвиля. Вибило двері. Постраждав батько. Втратив багато крові. Зараз у лікарні. Поки нічого не відомо”, — написав він.

За його словами, поряд з вікном з вулиці знаходиться драбина невідомого походження, на місці працює слідчо-оперативна група.

Мазур пов’язує інцидент зі своєю громадською діяльністю.

Як повідомляв УНН, 21 квітня 2018 року роми залишили Лису гору у Києві. Представники ультраправої організації С14 розігнали їх табір, а речі спалили.

10 липня одному з фігурантів справи про напад на поселення ромів на Лисій горі оголосили про підозру.

Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки у помешканні Сергія Мазура.

18 липня Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 серпня суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному в нападі на табір ромів, координатору ультраправої організації.