У координатора С14 проводять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки в помешканні речника організації С14 Сергія Мазура. Про це на сторінці у Facebook повідомив активіст Василь Савчур, передає УНН.
“У Сергія Мазура С14 проводять обшуки. Жодної ухвали суду, слідчих на місці немає, не вказано групу слідчих із дозволом на обшук. Ніхто не каже, в якій якості, по якому провадженню”, — написав активіст.
За його словами, обшуки проходять на вулиці Момота (Горького), 52, у квартирі 49.
Згодом на сторінці Мазура з'явилась інформація, що обшук нібито проводять в рамках справи щодо табору на Лисій Горі.
Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.
7 червня у столичній поліції заявили про демонтаж поселення ромів у Святошинському районі. Крім того, 7 червня у Голосіївському парку в Києві знесли ще один табір ромів. Через знесення табору у поліції відкрили провадження.