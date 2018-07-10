У координатора С14 проводят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители проводят обыски в квартире пресс-секретаря организации С14 Сергея Мазура. Об этом на странице в Facebook сообщил активист Василий Савчур, передает УНН.
"У Сергея Мазура С14 проводят обыски. Ни одного решения суда, следователей на месте нет, не указано группу следователей с разрешением на обыск. Никто не говорит, в каком качестве, по кокому производству", - написал активист.
По его словам, обыски проходят на улице Момота (Горького), 52, в квартире 49.
Впоследствии на странице Мазура появилась информация, что обыск якобы проводят в рамках дела о табора на Лысой Горе.
Как сообщал УНН, 21 апреля ромы оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их табор, а вещи сожгли.
7 июня в столичной полиции заявили о демонтаже поселения ромов в Святошинском районе. Кроме того, 7 июня в Голосеевском парке в Киеве снесли еще один табор ромов. Из-за сноса табора в полиции открыли производство.