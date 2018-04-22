Табір розігнали, а речі – спалили: націоналісти вигнали ромів із Лисої гори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили, передає УНН.
“Ци...ан на Лисій горі більше немає”, — написав координатор організації Сергій Мазур у Facebook.
За його словами, роми не виконали вимогу, “лише частина покинула табір у парку”.
Раніше Мазур повідомив, що 19 квітня ромів закликали добровільно покинути територію парку до 20 квітня.
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“Учора (20 квітня — ред.) вони не виконали вимогу ... але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти з забороненої території. Ми прибрали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили”, — написав Мазур.
За його словами, службам благоустрою повернути територію парку до попереднього стану.
Крім того, націоналісти відзначили, що інші рейди проти незаконних проявів планують наступного тижня.