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Табір розігнали, а речі – спалили: націоналісти вигнали ромів із Лисої гори

Київ • УНН

 • 23654 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили, передає УНН.

Табір розігнали, а речі – спалили: націоналісти вигнали ромів із Лисої гори

“Ци...ан на Лисій горі більше немає”, — написав координатор організації Сергій Мазур у Facebook.

За його словами, роми не виконали вимогу, “лише частина покинула табір у парку”.

Раніше Мазур повідомив, що 19 квітня ромів закликали добровільно покинути територію парку до 20 квітня.

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“Учора (20 квітня — ред.) вони не виконали вимогу ... але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти з забороненої території. Ми прибрали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили”, — написав Мазур.

За його словами, службам благоустрою повернути територію парку до попереднього стану.

Крім того, націоналісти відзначили, що інші рейди проти незаконних проявів планують наступного тижня.

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