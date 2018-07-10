Учаснику розгрому табору ромів на Лисій горі повідомлено про підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Одному з фігурантів нападу на поселення ромів на Лисій горі у Голосіївському районі столиці оголосили про підозру. Про це повідомили у прес-службі Національної Поліції у місті Києві, передає УНН.

“У ході розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчими готується подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу”, — зазначили в поліції.

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Правоохоронці нагадали, що подія сталася у квітні у Голосіївському районі Києва: група у балаклавах вчинила напад на тимчасове поселення.

Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.

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