Участнику разгрома табора ромов на Лысой горе сообщено о подозрении

"В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения", - отметили в полиции.

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Правоохранители напомнили, что происшествие произошло в апреле в Голосеевском районе Киева: группа в балаклавах совершила нападение на временное поселение.

Как сообщал УНН, 21 апреля ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их табор, а вещи сожгли.