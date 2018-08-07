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Погром табору ромів на Лисій горі: суд пом’якшив запобіжний захід координатору С14

Погром табору ромів на Лисій горі: суд пом’якшив запобіжний захід координатору С14

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва пом’якшив запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру, підозрюваному у хуліганстві за розгін ромів на Лисій горі, з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у певний період часу. Таке рішення оголосив головуючий суддя Іван Рибак, передає УНН.

Відповідно до рішення суду, Мазуру заборонено покидати помешкання з 22:00 до 6:00 ранку наступної доби.

Як повідомляв УНН, 21 квітня 2018 року роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили. 

10 липня одному з фігурантів справи про напад на поселення ромів на Лисій горі оголосили про підозру

Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки в помешканні Сергія Мазура. 

18 липня Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Українські Національні Новини

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