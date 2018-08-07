Погром лагеря ромов на Лысой горе: суд смягчил меру пресечения координатору С14

Согласно решению суда, Мазуру запрещено покидать помещение с 22:00 до 6:00 утра следующего дня.

Как сообщал УНН, 21 апреля 2018 года ромы оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.

10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.

Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Сергея Мазура.

18 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру в виде круглосуточного домашнего ареста.