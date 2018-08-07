Погром лагеря ромов на Лысой горе: суд смягчил меру пресечения координатору С14
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру, подозреваемому в хулиганстве за разгон ромов на Лысой горе, из круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в определенный период времени. Такое решение огласил председательствующий судья Иван Рыбак, передает УНН.
Согласно решению суда, Мазуру запрещено покидать помещение с 22:00 до 6:00 утра следующего дня.
Как сообщал УНН, 21 апреля 2018 года ромы оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.
10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.
Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Сергея Мазура.
18 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру в виде круглосуточного домашнего ареста.