В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Луценко, помощником которого на общественных началах является Мазур, передает УНН.
Как сообщается, от взрыва пострадал отец активиста, получивший “ранения ног и потерял много крови”.
“Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура по организации Сечь была брошена взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. В больнице, потерял немало крови, ранены ноги. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет”, — написал депутат.
Луценко отметил, что возможной версией произошедшего может быть общественная активность Мазура.
“В частности, при его содействии деле Крысина был предоставлен огромный резонанс. Крысин — один из руководителей титушок во время Майдана, причастен к гибели журналиста Еремея 18 февраля. Вчера как раз совместными нашими усилиями Крысин поехал отбывать наказание в колонию”, — написал Луценко.
Сергей Мазур в Facebook сообщил, что гранату бросили именно в его комнату.
“Была очень большая взрывная волна. Выбило дверь. Пострадал отец. Потерял много крови. Сейчас в больнице. Пока ничего не известно”, — написал он.
По его словам, рядом с окном с улицы находится лестница неизвестного происхождения, на месте работает следственно-оперативная группа.
Мазур связывает инцидент со своей общественной деятельностью.
Как сообщал УНН, 21 апреля 2018 ромы покинули Лысую гору в Киеве. Представители ультраправой организации С14 разогнали их лагерь, а вещи сожгли.
10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.
Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Сергея Мазура.
18 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру в виде круглосуточного домашнего ареста.
7 августа суд смягчил меру пресечения подозреваемому в нападении на лагерь цыган координатору ультраправой организации.