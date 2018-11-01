Поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на керівника С14

"Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько", - написав він.



Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.



Пізніше у поліції заявили, що невдовзі вийдуть на виконавця замаху на координатора С14.



Також, поліція відкрила провадження через вибух у квартирі координатора C14.