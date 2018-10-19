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У поліції заявили, що невдовзі вийдуть на виконавця замаху на координатора С14

У поліції заявили, що невдовзі вийдуть на виконавця замаху на координатора С14

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Найближчим часом поліція вийде на виконавця замаху на вбивство координатора С14 Сергія Мазура. Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час оперативної наради, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

За словами першого заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, для розслідування цього злочину створено посилену слідчо-оперативну групу. До її складу увійшли досвідчені оперативники і слідчі. Члени групи розглядають дві версії вчинення злочину, основна з них — громадська діяльність сина потерпілого чоловіка.

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“На сьогодні можу сказати, що зібрана достатня доказова база, яка дозволяє мені стверджувати, що зловмисник буде встановлений вже найближчим часом”, — наголосив В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляв УНН, від вибуху у помешканні активіста С14 Сергія Мазура постраждав його батько, який “отримав поранення ніг і втратив багато крові”. Зазначимо, що Мазур є учасником багатьох ідеологічних заходів організації “Січ”.

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