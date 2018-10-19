У поліції заявили, що невдовзі вийдуть на виконавця замаху на координатора С14

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Найближчим часом поліція вийде на виконавця замаху на вбивство координатора С14 Сергія Мазура. Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час оперативної наради, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.