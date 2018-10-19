В полиции заявили, что вскоре выйдут на исполнителя покушения на координатора С14

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования этого преступления создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли опытные оперативники и следователи. Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины.

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"На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Как сообщал УНН, от взрыва в доме активиста С14 Сергея Мазура пострадал его отец, "получил ранения ног и потерял много крови". Отметим, что Мазур является участником многих идеологических мероприятий организации "Сич".