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Поліція відкрила провадження через вибух у квартирі координатора C14

Поліція відкрила провадження через вибух у квартирі координатора C14

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Поліція розслідує спланований вибух в одній з квартир Київщини. Про це повідомив відділ комунікацій поліції у Київській області, передає УНН. 

"Сьогодні вночі в місті Бориспіль у вікно квартири на другому поверсі невідомі кинули вибуховий пристрій.  61-річний господар житла знаходиться в лікарні. На момент вибуху у квартирі перебувало ще двоє членів сім’ї -  дружина та син", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що зловмисники для здійснення свого задуму підставили драбину до будинку. Речові докази з місця події вилучено.

На час розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу на чолі з заступником начальника обласної поліції. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Як повідомляв УНН, від вибуху у помешканні активіста С14 Сергія Мазура постраждав його батько, який “отримав поранення ніг і втратив багато крові”. Зазначимо, що Мазур є учасником багатьох ідеологічних заходів організації "Січ".

Так, одна із подій була ініційована її представниками 21 квітня цього року у Києві. Тоді учасники ультраправої організації С14 розігнали табір ромів на Лисій горі.

10 липня одному з фігурантів справи про напад на поселення ромів на Лисій горі оголосили про підозру.

Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки у помешканні Сергія Мазура.

18 липня Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 серпня суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному в нападі на табір ромів, координатору ультраправої організації.

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