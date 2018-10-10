Полиция открыла производство из-за взрыва в квартире координатора C14
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Полиция расследует спланированный взрыв в одной из квартир Киевской области. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Киевской области, передает УНН.
“Сегодня ночью в городе Борисполь в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство. 61-летний хозяин жилья находится в больнице. На момент взрыва в квартире находились еще двое членов семьи — жена и сын”, — говорится в сообщении.
Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.
На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Как сообщал УНН, от взрыва в доме активиста С14 Сергея Мазура пострадал его отец, который “получил ранения ног и потерял много крови”. Отметим, что Мазур является участником многих идеологических мероприятий организации “Сич”.
Так, одно из событий было инициировано ее представителями 21 апреля этого года в Киеве. Тогда участники ультраправой организации С14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе.
10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.
Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Сергея Мазура.
18 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру в виде круглосуточного домашнего ареста.
7 августа суд смягчил меру пресечения подозреваемому в нападении на лагерь цыган координатору ультраправой организации.