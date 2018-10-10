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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5995 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Полиция открыла производство из-за взрыва в квартире координатора C14

Полиция открыла производство из-за взрыва в квартире координатора C14

Киев  •  УНН

 • 10760 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Полиция расследует спланированный взрыв в одной из квартир Киевской области. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Киевской области, передает УНН.

“Сегодня ночью в городе Борисполь в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство. 61-летний хозяин жилья находится в больнице. На момент взрыва в квартире находились еще двое членов семьи — жена и сын”, — говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНН, от взрыва в доме активиста С14 Сергея Мазура пострадал его отец, который “получил ранения ног и потерял много крови”. Отметим, что Мазур является участником многих идеологических мероприятий организации “Сич”.

Так, одно из событий было инициировано ее представителями 21 апреля этого года в Киеве. Тогда участники ультраправой организации С14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе.

10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.

Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Сергея Мазура.

18 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 августа суд смягчил меру пресечения подозреваемому в нападении на лагерь цыган координатору ультраправой организации.

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