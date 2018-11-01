Полиция задержала трех подозреваемых в покушении на руководителя С14

"Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство управляющего общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которой был тяжело ранен его отец", - написал он.



Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.



Позже в полиции заявили, что вскоре выйдут на исполнителя покушения на координатора С14.



Также, полиция открыла производство из-за взрыва в квартире координатора C14.