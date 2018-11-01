Полиция задержала трех подозреваемых в покушении на руководителя С14
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители Киевской области задержали трех подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был ранен его отец. Об этом написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство управляющего общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которой был тяжело ранен его отец", - написал он.
Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.
Позже в полиции заявили, что вскоре выйдут на исполнителя покушения на координатора С14.
Также, полиция открыла производство из-за взрыва в квартире координатора C14.