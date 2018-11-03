Полиция рассказала, какое оружие изъяла у причастных к покушению на руководителя С14

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. У участников преступной группы, которая совершила покушение на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом во время брифинга в Киеве в субботу сообщил начальник ГУ Киевской области Дмитрий Ценов, передает корреспондент УНН.

"На сегодня мы задержали всех участников преступной группы. Сейчас при задержании нами были изъяты у организатора два пистолета, один из которых - для отстрела резиновыми пулями, гранаты, обрез из охотничьего оружия, три железные трубы, приспособленные для нанесения телесных повреждений ", - заявил Ценов.

По его словам, во время обыска правоохранители обнаружили схрон боеприпасов с большим количеством гранат, патронов и ручной пулемет.

"Кроме того, при проведении участников этой группы обысков по месту жительства почти у каждого нами были обнаружены боеприпасы, наркотические вещества и другие предметы и орудия преступления", - сказал он.

Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.

Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура - исполнителей и заказчика.

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