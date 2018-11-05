Поблизу зони ООС виявили великий схрон зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Луганській області взято під варту мешканця Новоайдарського району, у якого вилучили значний арсенал боєприпасів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
"Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно мешканця с. Трьохізбенка за фактом незаконного зберігання боєприпасів, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Особу затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООС: бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню
У ході досудового розслідування Новоайдарським відділом ГУНП в Луганській області та Новоайдарським міжрайонним відділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у дворі покинутого домоволодіння в с. Безгінове у мешканця Новоайдарського району було вилучено арсенал боєприпасів.
Зокрема, було вилучено такі види озброєння: постріл гранатометний ВОГ-25 (150 шт.), тротилові шашки(10 шт.), гранати РГД-5 та Ф-1 (46 шт.) та запали до них, 1 кулемет Калашникова, набої до різних видів зброї (4202 шт.)
Чоловік пояснив, що за вказівкою невстановленої особи викопав боєприпаси зі схованки під землею та перевіз до покинутого будинку в с. Безгінове Новоайдарського району. Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі знайшли схрон бойовика зі зброєю, вкраденої з Криму
Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
За даний злочин ч. 1 ст. 263 КК України порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Раніше на Луганщині вилучили арсенал смертоносної зброї та боєприпасів.
Зазначимо, що Новоайдарський район Луганської області знаходиться поблизу лінії розмежування і часто стає об'єктом ворожих обстрілів.