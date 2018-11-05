Вблизи зоны ООС обнаружили большой тайник с оружием

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Луганской области взят под стражу житель Новоайдарского района, у которого изъяли внушительный арсенал боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

“Новоайдарский отдел Северодонецкой местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жителя с. Трехизбенка по факту незаконного хранения боеприпасов, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Лицо задержано правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины”, — говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования Новоайдарским отделом ГУНП в Луганской области и Новоайдарским межрайонным отделом ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях во дворе заброшенного домовладения в с. Безгиново у жителя Новоайдарского района был изъят арсенал боеприпасов.

В частности, были изъяты такие виды вооружения: выстрел гранатометный ВОГ-25 (150 шт.), тротиловые шашки (10 шт.), гранаты РГД-5 и Ф-1 (46 шт.) и запалы к ним, 1 пулемет Калашникова, патроны к различным видам оружия (4202 шт.)

Мужчина пояснил, что по указанию неустановленного лица выкопал боеприпасы из тайника под землей и перевез в заброшенный дом в с. Безгинова Новоайдарского района. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления.

За данное преступление ч. 1 ст. 263 УК Украины нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в Луганской области изъяли арсенал смертоносного оружия и боеприпасов.

Отметим, что Новоайдарский район Луганской области находится вблизи линии разграничения и часто становится объектом враждебных обстрелов.

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