Через ворожий обстріл на Луганщині пошкоджено житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу було пошкоджено житловий будинок у селі Кряківка Луганської області. Про це повідомила прес-служба Луганської облдержадміністрації, передає УНН.
"Вчора ввечері внаслідок обстрілу противника з 120-мм мінометів було пошкоджено житловий будинок у Кряківці Новоайдарського району", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що упродовж минулої доби незаконні збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню вздовж лінії розмежування.
"Зокрема, у напрямку Кримського Новоайдарського району відкривався вогонь з 122-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По укріпленнях наших захисників поблизу Новотошківського та Троїцького Попаснянського району застосовувались 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети", - уточнили у прес-службі.
Нагадаємо, бойовики обстріляли село Врубівка Луганської області. Шість снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я.