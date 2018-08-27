Из-за вражеского обстрела в Луганской области был поврежден жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Вследствие вражеского минометного обстрела был поврежден жилой дом в селе Кряковка Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации, передает УНН.
"Вчера вечером в результате обстрела противника с 120-мм минометов был поврежден жилой дом в Кряковке Новоайдарского района", - говорится в сообщении.
Отмечено, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
"В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района открывался огонь из 122-мм пушек, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По укреплениях наших защитников вблизи Новотошковского и Троицкого Попаснянского района применялись 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, боевики обстреляли село Врубовка Луганской области. Шесть снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы.