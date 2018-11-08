Українець хотів поштою відправити за кордон запчастини до авіадвигунів

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мешканець Запоріжжя намагався переправити до Східної Азії комплектуючі до авіаційних двигунів, які використовуються у військовій та цивільній авіації. Про це повідомили у прес-службі Управління Служби безпеки України у Запорізькій області, передає УНН.

"Мешканець Запоріжжя намагався переправити до Східної Азії комплектуючі до авіаційних двигунів, які використовуються у військовій та цивільній авіації. Для цього він скористався однією із міжнародних кур’єрських служб доставки", – йдеться в повідомленні.

СБУ вилучила відправлення після того, як зловмисник передав посилку до поштової служби. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання чоловіка з'ясувалося, що у "торговця" відсутній дозвіл Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародних передач цієї групи товарів.

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Наразі за цією справою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

"Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення походження вилучених товарів військового призначення та інших осіб причетних до протиправної діяльності", - повідомили у СБУ.

Нагадаємо, українка намагалася вивезти до Росії пристрій нічного бачення.

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