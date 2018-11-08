Українець хотів поштою відправити за кордон запчастини до авіадвигунів

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мешканець Запоріжжя намагався переправити до Східної Азії комплектуючі до авіаційних двигунів, які використовуються у військовій та цивільній авіації. Про це повідомили у прес-службі Управління Служби безпеки України у Запорізькій області, передає УНН.