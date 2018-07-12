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Харків'янка намагалася вивезти до Росії пристрій нічного бачення

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Правоохоронці у Харківській області виявили в особистих речах українки пристрій нічного бачення. Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України, передає УНН.

"Учора в пункт пропуску "Чугунівка" відділу прикордонної служби "Вільхуватка", на вихід з України, пішки прийшла харків’янка 1968 року народження. У ході здійснення прикордонного контролю правоохоронці встановили, що відносно громадянки є доручення від Служби безпеки України, щодо можливої спроби незаконного переміщення через кордон заборонених предметів та матеріалів", – йдеться в повідомленні.

Так, у ході поглибленого огляду особистих речей жінки правоохоронці виявили у сумці пристрій нічного бачення ТКН – 1С (танковий командирський оглядовий пристрій). Він призначений для оснащення танків, які перебувають на озброєнні країни-агресора.

"Нашу співвітчизницю та зазначений пристрій встановленим порядком передано представникам Служби безпеки України", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, на кордоні з Росією прикордонники виявили в особистих речах українця оптичний візир. 

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