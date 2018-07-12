Харьковчанка пыталась вывезти в Россию устройство ночного видения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Правоохранители в Харьковской области обнаружили в личных вещах украинки устройство ночного видения. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Вчера в пункт пропуска "Чугуновка" отдела пограничной службы "Ольховатка", на выход из Украины, пешком пришла харьковчанка 1968 года рождения. В ходе осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что в отношении гражданки есть поручение от Службы безопасности Украины, относительно возможной попытки незаконного перемещения через границу запрещенных предметов и материалов", – говорится в сообщении.
Так, в ходе углубленного досмотра личных вещей женщины правоохранители обнаружили в сумке устройство ночного видения ТКН – 1С (танковое командирское смотровое устройство). Оно предназначено для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.
"Наша соотечественница и указанное устройство установленным порядком были переданы представителям Службы безопасности Украины", - отметили в ГПСУ.
Напомним, на границе с Россией пограничники обнаружили в личных вещах украинца оптический визир.