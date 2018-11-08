Украинец хотел по почте отправить за границу запчасти к авиадвигателям
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Житель Запорожья пытался переправить в Восточной Азии комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, передает УНН.
"Житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки", - говорится в сообщении.
СБУ изъяла отправление после того, как злоумышленник передал посылку в почтовую службу. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства мужчины выяснилось, что у "торговца" отсутствует разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных передач этой группы товаров.
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Сейчас по данному делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
"Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщили в СБУ.
Напомним, украинка пыталась вывезти в Россию устройство ночного видения.