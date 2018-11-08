СБУ изъяли 5 тонн вооружения из схрона в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. СБУ и Нацполиция приобщенные к Операции объединенных сил изъяли 5 тонн вооружения в Луганской области, которое хотели продать в центральных регионах Украины. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“В Луганской области сотрудники СБУ приобщенные к Операции объединенных сил совместно с Нацполицией в процессе противодействия незаконному обороту оружия блокировали канал поставки крупных партий военных средств поражения из района проведения Операции объединенных сил”, — сообщает пресс-служба СБУ.
“Сотрудники спецслужбы установили, что группа лиц обустроила схрон с оружием на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений неподалеку Северодонецка. По информации СБУ злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины с целью дальнейшей продажи”, — добавляется в пресс-релизе.
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В ходе санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения.
“Всего правоохранители изъяли сто семьдесят гранатометным выстрелов, почти двести пятьдесят гранат различных модификаций, сто пятьдесят взрывателей, сто сорок пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатка, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия. Общий вес изъятого вооружения достигает 5-ти тонн”, — передается на странице СБУ.
“Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности”, — резюмируется в сообщении СБУ.
Как ранее сообщало УНН, возле зоны ООС обнаружили большой схрон с оружием.
Напомним, у участников преступной группы, которая совершила покушение на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.