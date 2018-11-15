В Киеве задержали подозреваемых в стрельбе из РПГ и поджоге автомобилей

Сообщается, что в банду входило восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, которые имели навыки обращения с оружием или опыт военной службы. По результатам проведения следственных действий восемь участников преступной группировки, в том числе ее организатора, задержано.



Так, согласно материалам следствия, в течение 2018 года члены банды совершили в Киеве ряд вооруженных нападений на предприятия и учреждения с целью препятствования их законной хозяйственной деятельности.



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На счету банды серия нападений на помещения ЗАО "ХК "Киевгорстрой", которые произошли в столице в апреле текущего года. Тогда преступники подожгли и обстреляли из противотанкового оружия (РПГ) здание предприятия.



Кроме того, члены преступной группировки на протяжении июня-октября на заказ осуществили масштабные поджоги торговых павильонов на ул. Декабристов и Срибнокильской, поджог 6 автомобилей на проспекте П. Григоренко и элитного автомобиля на бульваре Леси Украински. Также, участникам банды инкриминируется участие в рейдерском захвате частного предприятия, также совершенного на заказ физического лица.



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Следователи также собрали доказательства причастности организатора и членов банды к незаконному перемещению из зоны проведения Операции объединенных сил на Востоке реактивных противотанковых гранатометов РПГ с целью их сбыта.



Сообщается, что в рамках расследования задокументирован факт сбыта членами банды 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26.



В ходе обысков у членов банды изъято автоматическое огнестрельное оружие, 5 пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковские карточки, наркотические вещества и другие вещественные доказательства.



На сегодня всем фигурантам объявлено о подозрении, в том числе в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 УК Украины (бандитизм) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, ранее в Киеве задержали участников этнической преступной группы, которые держали в рабстве 94 человек и использовали их подневольный труд на "плантациях" в Одесской области.