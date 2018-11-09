Біля залізниці на Донбасі знайшли реактивний двигун до гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Співробітники СБУ та Нацполіції спільно з військовослужбовцями ЗСУ виявили на Донеччині чотири схованки з військовим озброєнням. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.
"Зі схрону, що був облаштований поблизу залізничної колії у Ясинуватському районі, силовики вилучили одинадцять коробів з набоями калібру 30 мм до гармати БМП-2, три постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, реактивний двигун до гранатомета СПГ та фрагмент топографічної карти місцевості" - йдеться в повідомленні СБУ про одну зі знайдених схованок.
Своєю чергою, у місті Залізне було виявлено майже чотири кілограми тротилових шашок, десять гранат Ф-1 та вісім запалів до них, чотири двигуни до пострілів гранатомета РПГ-7 і сто шістдесят набоїв калібру 7,62 мм.
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"Ще з одного схрону, облаштованого у покинутій будівлі в Торецьку, оперативники спецслужби вилучили сто вісімдесят снарядів калібру 30 мм, п’ятнадцять гранат Ф-1 та більш ніж тисячу набоїв різного калібру", - додали у спецслужбі.
"У селищі міського типу Південне співробітники СБУ виявили у помешканні місцевого жителя понад шістдесят набоїв калібру 12,7 мм" - резюмують у прес-центрі СБУ.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Як раніше повідомляло УНН, СБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині.
До цього, 5 листопада, було взято під варту мешканця Луганщини, у якого вилучили значний арсенал боєприпасів.