Біля залізниці на Донбасі знайшли реактивний двигун до гранатомета

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Співробітники СБУ та Нацполіції спільно з військовослужбовцями ЗСУ виявили на Донеччині чотири схованки з військовим озброєнням. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.

"Зі схрону, що був облаштований поблизу залізничної колії у Ясинуватському районі, силовики вилучили одинадцять коробів з набоями калібру 30 мм до гармати БМП-2, три постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, реактивний двигун до гранатомета СПГ та фрагмент топографічної карти місцевості" - йдеться в повідомленні СБУ про одну зі знайдених схованок.

Своєю чергою, у місті Залізне було виявлено майже чотири кілограми тротилових шашок, десять гранат Ф-1 та вісім запалів до них, чотири двигуни до пострілів гранатомета РПГ-7 і сто шістдесят набоїв калібру 7,62 мм.

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"Ще з одного схрону, облаштованого у покинутій будівлі в Торецьку, оперативники спецслужби вилучили сто вісімдесят снарядів калібру 30 мм, п’ятнадцять гранат Ф-1 та більш ніж тисячу набоїв різного калібру", - додали у спецслужбі.

"У селищі міського типу Південне співробітники СБУ виявили у помешканні місцевого жителя понад шістдесят набоїв калібру 12,7 мм" - резюмують у прес-центрі СБУ.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як раніше повідомляло УННСБУ вилучили 5 тонн озброєння зі схрону на Луганщині.

До цього, 5 листопада, було взято під варту мешканця Луганщини, у якого вилучили значний арсенал боєприпасів.

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