Біля залізниці на Донбасі знайшли реактивний двигун до гранатомета

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Співробітники СБУ та Нацполіції спільно з військовослужбовцями ЗСУ виявили на Донеччині чотири схованки з військовим озброєнням. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.